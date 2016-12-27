24 команды примут участие в борьбе за 3 призовых места в конкурсе Mobile World Challenge 2017 в Барселоне.
Группа компаний ВымпелКом (NASDAQ: VIP), ведущий поставщик телекоммуникационных и цифровых услуг во всем мире со штаб-квартирой в Амстердаме, обслуживающий более 200 миллионов клиентов, объявила 24 победителей, которые примут участие в финале конкурса Eurasia Mobile Challenge 24 – 25 января 2017 г. в Ереване, Армения. В Казахстане компания ВымпелКом представлена брендом Beeline.
Конкурс Eurasia Mobile Challenge является инициативой крупнейшей программы корпоративной ответственности компании ВымпелКом под названием Make Your Mark («Оставь свой след»). Цель данной программы в содействии молодым предпринимателям в поисках инновационных и технологически обусловленных решений проблем развития общества. Согласно условиям конкурса ведущие отечественные и международные предприниматели обучают и оценивают команды на предмет инновационного подхода, оригинальности, масштабов применения, соответствия местному сообществу, а также обоснованности бизнес-модели.
Финалисты этого года выбраны из почти 1000 зарегистрированных команд, что вдвое превысило количество участников 2015 года, и почти 300 заявок по проектам, что выше на 76 % процентов по сравнению с прошлым годом. Жюри выбрало по 3 команды из 8 стран-участниц. 24 команды победителей представят свои цифровые идеи вниманию 10 членов жюри - международных и цифровых предпринимателей из ведущих мировых организаций, глобальных инвесторов, а также руководителей компании ВымпелКом.
После участия в финале на региональном уровне 3 команды победителей представят Евразию в финале конкурса Global Mobile Challenge во время проведения Всемирного мобильного конгресса (World Mobile Congress) с 27 февраля по 2 марта 2017 г. в Барселоне.
Михаил Герчук, CEO ВымпелКом по региону Евразия прокомментировал: “Мы с радостью объявляем победителей конкурса Eurasia Mobile Challenge 2016. Программа Make Your Mark -важный проект компании ВымпелКом, поэтому мы очень рады наблюдать рост количества поданных заявок на участие в конкурсе во второй год его существования.
Цифровое предпринимательство является источником жизненной силы нашего бизнеса, и мы гордимся тем, что можем оказать поддержку молодым предпринимателям Евразии с помощью данного конкурса. Мы желаем всем победителям удачи во время проведения финала на региональном уровне в январе следующего года.”
Для участия в конкурсе Eurasia Mobile Challenge перед молодыми предпринимателями ставится задача по разработке мобильного решения в данной отрасли в одной из 4 категорий: «Развлечения и культура», «Польза для окружающей среды», «Польза для общества», и «Другое». Категория «Польза для общества» получила больше всего заявок в этом году: 143, а в категории «Развлечения и культура» было подано 58 заявок, что составило второй результат в рейтинге.
24 команды, прошедшие в финал:
• Казахстан: AgroShield
• Казахстан: 20tonn
• Казахстан: Torgai
• Армения: Earlyone
• Армения: Terreva
• Армения: Certifire
• Грузия: Augep
• Грузия: Treepex
• Грузия: Persomedic
• Кыргызстан: Kamp
• Кыргызстан: Donate.Asia.org
• Кыргызстан: CharbaKG
• Россия: Simple Invest
• Россия: Smart Parking
• Росиия: ConfBot
• Таджикистан: Repetitor
• Таджикистан: Народный мониторинг (People’s Monitor)
• Таджикистан: Doverto
• Украина: Photofact
• Украина: Online Бюро находок Luckfind.me (Online Lost & Found Luckfind.me)
• Украина: inCust
• Узбекистан: Fixit
• Узбекистан: MyApteka
• Узбекистан: Smartup
Последние новости о конкурсе вы найдете на сайте www.eurasiamobilechallenge.com
.
