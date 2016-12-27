Видео порталу "Мой ГОРОД" предоставлено сотрудниками МПС ДВД ЗКО. nJJJ0eO7jEw На видео показано, как сотрудники МПС ДВД ЗКО ведут досмотр автомобиля марки"Тайота Лэнд Крузер". При осмотре было обнаружены и  изъяты разделанные четыре свежие туши лошадей, которых отстрелили в степи скотокрады и незарегистрированное в ОВД охотничье ружье, патроны, а также нож и топор, которым разделывали мясо. Напомним, 22 декабря 2016 года на трассе Уральск-Атырау, в поселке Оркен Зеленовского района, сотрудниками ДВД ЗКО  были задержаны скотокрады. При задержании мужчины пытались скрыться, однако были задержаны. Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Кристина КОБИНА Видео предоставлено пресс службой ДВД ЗКО