Как сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Азамат БЕКЕТ, при выборе кандидатуры лучшего спортсмена комиссия учитывала достижения атлетов в 2016 году. - Каждую кандидатуру мы утверждали коллегиально, учитывая все их победы и поражения в нынешнем году, - поделился Бекет. – Естественно было нелегко выбрать лучших, ведь все спортсмены достойны награды, однако нам пришлось это сделать. Это даст другим ребятам определенный стимул и вдохновит их на борьбу за новые звания и титулы.Так спортсменом года стала 20-летняя Эльмира САМИГОЛЛАЕВА – мастер спорта по борьбе дзюдо, самба и казакша курес, победитель республиканских соревнований по дзюдо и самбо среди молодежи. На звание лучшего спортсмена также претендовали бронзовая призерка чемпионата мира по боксу среди студентов Назым ИЩАНОВА и победитель II всемирных игр кочевников по казакша курес Сунгат ЗАКАРИЯЕВ. Тренером года стал Данияр ЮСУПОВ – старший тренер области по кикбоксингу. В 2016 году в Ирландии на чемпионате мира среди молодежи его воспитанники завоевали серебряные и бронзовые медали. Спортивной федерацией года стала Атырауская областная федерация по таэквандо – в 2016 году федерация организовала республиканский чемпионат по таэквандо среди взрослых, а также ряд международных и республиканских турниров. Всех победители получили награды из рук акима области, который пожелал им удачи и новых побед. Помимо этого, для спортсменов Атырауской области записали видеопоздравления призеры Олимпийских игр Дмитрий БАЛАНДИН, Данияр ЕЛЕУСИНОВ, Екатерина ЛАРИОНОВА, Александр ВИНОКУРОВ, Ольга РЫПАКОВА, Ниджат РАГИМОВ, Денис ТЕН, Канат ИСЛАМ, Серик САПИЕВ, Василий ЖИРОВ, профессиональный боец UFC Хабиб НУРМАГОМЕДОВ, а также актеры Владимир СЫЧЕВ (звезда телесериала «Физрук»), Нуртас АДАМБАЙ и команда КВН «Камызяки» во главе с Азаматом МУСАГАЛИЕВЫМ. Стоит отметить, что мероприятия подобного масштаба посвященное чествованию лучших спортсменов в Атырауской области проводится впервые. aUEiLP3zbWI f-kC3zXtQ8c PIo-SNfl3Sk