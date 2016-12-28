Архиепископ Уральский и Актюбинский поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Владыка отметил, что Казахстан – мирное и светское государство. Поэтому нужно и дальше укреплять мир, единство и взаимоуважение. Архиепископ призвал в любой ситуации сохранять надежду и веру. - Я хочу поздравить с Новым годом, пожелать здоровья, успеха во всем и трудиться. Новый год, слава Богу, встречаем мирно и в согласии, это самое главное. Наш Казахстан пример для всех стран мира. Благодаря мудрости нашего президента мы живем в мире, - сказал владыка Антоний. - Также дорогие мои братья и сестры, жители области, я всех поздравляю с рождеством Христовым. Господь нам дает мир, согласие, здоровье. И пусть так будет всегда.