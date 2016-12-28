Это стало возможным благодаря приобретению ангиографической установки, которая позволяет на основе рентгена исследовать функциональное состояние кровеносных сосудов и выявлять все скрытые патологии у больного. Стоимость нового аппарата составила 340 миллионов тенге. Средства на покупку оборудования были выделены из регионального бюджета. - Теперь благодаря ангиографу мы можем определить у человека разновидность инсульта, чего не позволял нам делать аппарат МРТ. Если это геморрагический инсульт, где идет разрыв сосудов головного мозга, мы можем его восстановить, если он ишемический, где идет закупорка сосуда, мы можем прочистить канал, тем самым наладить кровообращение головного мозга, - рассказал главный врач атырауской областной больницы Саин ШОМИРОВ. Проводит эти операции единственный врач-рентгенхирург Мурат КАЙРАЛИЕВ.Сегодня в новом Нейро-инсультном центре Атырауской областной больницы проходят реабилитацию 47 пациентов. Благодаря новым тренажерным аппаратам появилась возможность активной и пассивной разработки двигательного аппарата. Лежачие больные могут восстанавливать двигательную функцию рук и ног прямо на койках, те, кто может сидеть и ходить - занимаются в тренажерном зале. - В день в нашем зале занимаются 15-20 человек. Главное условие быстрого восстановления - это занятия на тренажерах в остром периоде инсульта, это для больных "золотое время". 70-75% пациентов после реабилитации в нашем центре уходят на своих ногах, - рассказала заведующая отделением физиотерапии Гийни ДАУЛЕТОВА.По словам медиков, ежегодно в Атырауской области восстановление после инсульта проходят более 1 тысячи больных, 7-8% случаев заболевания заканчиваются летально. Сейчас благодаря новому оборудованию врачи смогут сократить этот показатель практически вдвое.