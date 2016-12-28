Операцию перенесли на месяц, теперь малышке необходимо вновь пройти 24-дневный курс приема дорогого лекарства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". podarki semiyam (3) По словам мамы Раяны Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ, из Астаны они прилетели несколько дней назад, потому как операцию по пересадке печени дочери отложили. - В больнице нас обследовали врачи из Турции, они сказали, что у дочки порок сердца и сначала надо сделать операцию на сердце, а потом на печень, иначе она может не перенести наркоз. Однако казахстанские специалисты говорят, что сердце в порядке и пересадить печень можно прямо сейчас. На днях состоится консилиум врачей, где решится как будет проходить дальнейшее лечение Раяны, - пояснила Шынар ОРЫНГАЛИЕВА. Из-за того, что пересадку печени отложили Раяне вновь, перед операцией необходимо пройти курс приема препарата ганцикловир. Одна ампула этого лекарства стоит 15 тысяч тенге. На весь курс необходимо 360 тысяч тенге, однако таких денег у семьи сейчас нет. Напомним, Раяне в пять месяцев поставили диагноз - билиарный цирроз печени. Мама и папа не могут стать донорами для своей дочки, потому что Шынар перенесла несколько операций, а ее супруг имеет другую группу крови. Родители уже нашли донора, им стал 46-летний уралец. Если вы желаете хоть помочь малышке, можно позвонить ее маме Шынар Орынгалиевой по телефону: +77783179874. Номер счета Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ в АО "Народный Банк" KZ 856012343000007986, ИИН 82062740179    