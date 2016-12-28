При рытье котлована строители наткнулись на человеческие останки. Сейчас все раскопанные кости отправили на судебно-медицинскую экспертизу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". WhatsApp Image 2016-12-28 at 10.11.39 Как сообщили в пресс-службе городского акимата, 26 декабря при строительстве ледовой арены на стадионе "Юность" рабочие обнаружили человеческие кости. - После того, как кости были изъяты из земли, их забрали эксперты, чтобы узнать при каких обстоятельствах умерли люди. Была ли это насильственная смерть или нет, и срок захоронения, - пояснили в пресс-службе городского акимата. Напомним, КПО б. в. являются заказчиками строительства новой ледовой арены в Уральске. На ее строительство было выделено 580 млн тенге. Открытие нового катка с искусственным льдом состоится весной 2017 года. WhatsApp Image 2016-12-28 at 10.11.32 WhatsApp Image 2016-12-28 at 10.11.36 WhatsApp Image 2016-12-28 at 10.11.57 Фото Медета МЕДРЕСОВА