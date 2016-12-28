Сегодня ночью, 28 декабря, ушел из жизни один из самых молодых депутатов - председатель молодежного крыла "Жас Отан" областного филиала партии Нур Отан" Аскар БОПЫЛДЫКОВ. У молодого депутата осталась жена и двое малолетних детей. Он скончался от рака крови - лейкоза. Родился Аскар БОПЫЛДЫКОВ в селе Акжайык Махамбетского района. Закончил факультет мировых языков Атырауского государственного университета им. Досмухамедова и юридический факультет данного вуза. Трудовую деятельность начал школьным учителем английского языка в родном ауле. Затем работал в горотделе внутренней политики. С июня 2009 года был консультантом по делам молодежи Атырауского областного филиала НДП "Нур Отан". В ноябре 2013 года стал председателем Атырауского областного филиала молодежного крыла "Жас Отан" партии "Нур Отан". Награждался благодарственными письмами Президента РК и руководства партии. Среди молодежи Атырауской области Аскар БОПЫЛДЫКОВ был известным и уважаемым человеком.