Как сообщили в следственном отделении ДВД ЗКО, на сегодняшний день в Уральске возбуждены и расследуются ряд уголовных дел по фактам кражи чужого имущества.- В ходе расследования было установлено, что грабители проникали в квартиры к одиноким пенсионерам и пожилым людям под видом представителей газовых служб. Когда один из них отвлекал и беседовал с хозяином квартиры об устранении неполадок газовых плит, второй быстро собирал все доступные и ценные вещи. В настоящее время отделом полиции задержаны двое лиц, которые водворены в изолятор временного содержания. Сотрудниками ДВД ЗКО были изъяты у скупщиков шесть икон, представляющие историческую ценность. Данные экспонаты были направлены в епархию ЗКО для установки ценности. Также были изъяты фарфоровые изделия прошлого века, - сообщил старший следователь ДВД ЗКО Руслан КИСАМБАЕВ.ДВД просит уральцев внимательно рассмотреть фотографии украденных ценностей. В случае опознания своих вещей, жители Уральска могут звонить по номерам телефонов ДВД ЗКО: 98-42-41, 51-28-02.С начала нынешнего года уже были зарегистрированы два факта кража икон. Они были возвращены своим хозяевам.