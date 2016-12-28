Слёт предпринимателей Актобе прошёл в новом стиле: владельцам бизнеса предложили налаживать дело не через родственные связи, а посредством деловых контактов. Общенациональное движение «Fryday HUB by Movement 2050» уже хорошо знакомо жителям Алматы и Астаны, а вот актюбинцы слышат о таком впервые. На днях предложенный формат нетворкинга во всей красе смогли оценить более трёхсот предпринимателей. - Актюбинский регион отмечается огромным потенциалом. Единственное, подход к связям должен быть иным. На самом деле, предпринимателям сложно вот так взять и просто познакомиться с другим бизнесменом. Барьер в виде стеснения, ещё ряд факторов… Поймите, не все ведь рождены, чтобы сразу стать акулами бизнеса, есть огромное количество стартаперов, которым нужен совет, - говорит модератор мероприятия, тренер центра коммуникативного развития «Ника» Жанна ИБРАЕВА. Проект развития нетворкинга направлен на то, чтобы с помощью знакомств быстро и эффективно решать различные возникающие жизненные задачи и находить решения для самых сложных бизнес-задач. К удивлению организаторов, на диковинное мероприятие пришли больше трёхсот предпринимателей. Если первые гости скитались по залу в некотором недоумении, то по мере увеличения прибывающих, всё прояснялось. - Такого не было никогда в Актобе, поэтому людям нужно немного привыкнуть к подобным мероприятиям. Сегодня очень много молодых предпринимателей, у которых есть прекрасный шанс заявить о себе. Если опытным бизнесменам достаточно просто находить партнёров, клиентов, то начинающим это сделать сложновато, - считает руководитель центра творческого английского Рания АКНАЗАРОВА.К концу вечера, который длился не менее трёх часов, на руках у каждого гостя было как минимум сотня визиток. Для дебюта мероприятия – прекрасное начало. - На самом деле век интернета оказал «медвежью услугу»: люди перестали общаться между собой в реальности. Контракты обсуждаются по скайпу или посредством соцсетей. Доходит до того, что френды в социальных сетях многих годы не видят друг друга. Нетворкинг позволяет общаться вживую, ведь гораздо приятнее обговорить детали проекта или сложные вопросы, глядя друг другу в глаза, - отмечает психолог Каусара АЛИМБАЕВА. Выход из соцсетей в реальность закончился массовым розыгрышем призов: кто-то получил в подарок сертификат на бесплатное посещение спа-процедур, другим достался поход в салоны красоты и магазины.