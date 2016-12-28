Людям приходилось стоять по полчаса в очереди за мясом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_0652 Сегодня, 28 декабря, открылась продуктовая ярмарка по улице Ихсанова и продлится три дня. Как рассказал руководитель отдела предпринимательства  горакимата Исатай ДЖАЗЫКБАЕВ, на продуктовой ярмарке свои товары представили более 40 местных товаропроизводителей из Уральска. Кроме того приехали товаропроизводители из ближайших районов: Акжаикского, Зеленовского и Теректинского. IMG_0644 Огромная очередь выстроилась за мясом из Акжайкского района. Стоимость говядины - 1000 тенге за килограмм, а баранины - 900 тенге. Очередь образовалась из-за того, что мясник не успевал разделывать тушки. IMG_0693 На ярмарке жителей радовали шашлыками из курицы и баранины по 600 и 900 тенге. IMG_0656 Увеличилось количество нашего местного меда. Торговцы рады таким ярмаркам, ведь товар расходиться на ура. IMG_0681 Также были колбасные изделия  от местных товаропроизводителей, цены как рассказали продавцы, не ниже рыночных, они установлены производителями и они одинаковы во всех точках продажи.  А вот стоимость овощей и рыбы дешевле, чем на центральном рынке. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА