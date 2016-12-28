Сегодня, 28 декабря, открылась продуктовая ярмарка по улице Ихсанова и продлится три дня.Как рассказал руководитель отдела предпринимательства горакимата Исатай ДЖАЗЫКБАЕВ, на продуктовой ярмарке свои товары представили более 40 местных товаропроизводителей из Уральска. Кроме того приехали товаропроизводители из ближайших районов: Акжаикского, Зеленовского и Теректинского.Огромная очередь выстроилась за мясом из Акжайкского района. Стоимость говядины - 1000 тенге за килограмм, а баранины - 900 тенге. Очередь образовалась из-за того, что мясник не успевал разделывать тушки.На ярмарке жителей радовали шашлыками из курицы и баранины по 600 и 900 тенге.Увеличилось количество нашего местного меда. Торговцы рады таким ярмаркам, ведь товар расходиться на ура.Также были колбасные изделия от местных товаропроизводителей, цены как рассказали продавцы, не ниже рыночных, они установлены производителями и они одинаковы во всех точках продажи. А вот стоимость овощей и рыбы дешевле, чем на центральном рынке.