Оказалось, что супруги уже почти год скитаются без жилья. В начале декабря прошлого года сгорела их времянка, которую им предоставлял работодатель. В январе этого года по решению комиссии Елену вместе с детьми разместили в кризисном центре для женщин, а Николая – в центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Ситуацию усугубил тот факт, что в 2010 году Елену ПРИДАНОВУ похоронили родные, по ошибке опознав труп другой женщины. Только в мае текущего года по заявлению самой Елены Атырауский городской суд аннулировал запись акта о смерти женщины. Тогда же семья воссоединилась в центре социальной адаптации. По словам женщины, сотрудники отдела занятости, социальных программ и ЗАГС пообещали оказать содействие в восстановлении документов и трудоустройстве Николая ОРЛОВА, но документов пока нет, так как ее супруг является гражданином иностранного государства. Сейчас Елена вынуждена подрабатывать одна, ее муж в это время присматривает за детьми в центре. Сегодня Елена настроена разрешить квартирный вопрос, потому как помощи ей ждать не от кого, даже несмотря на то, что ситуацию под контроль взял городской акимат. После смерти родителей Елене с родным братом досталась двухкомнатная квартира, в которой живет вся его семья также с тремя детьми. Женщина планирует по договоренности с братом продать квартиру, разделить деньги и на оставшиеся средства приобрести хотя бы однокомнатную квартиру. Пока же семья с тремя малолетними детьми, которым от 5 до 1,5 лет вынуждена ютиться в одной комнате центра социальной адаптации и реабилитации людей без определенного места жительства. К слову, на данный момент в социальном учреждении проживает 33 человека без определенного места жительства. На ночлег ежедневно с 18.30 вечера до 8.30 утра приходят 14 человек. Сегодня волонтеры организовали для них благотворительный концерт и принесли сладкие подарки. /2UEXZvL2ILI