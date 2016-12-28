Вчера в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области приговор озвучили четверым бывшим полицейским, которые пошли на процессуальное соглашение с прокурором, признав свою вину частично. Подсудимые Александр КИМ и Аслан ХАЙРУЛЛИН приговорены к 2 годам ограничения свободы. Азидулла БАЯНОВ приговорён к 2,6 годам лишения свободы в колонии общего режима, Али КАБДЕШЕВ - к 3 годам лишения сводобы. Вынесен приговор и главному фигуранту Манарбеку УТЕУОВУ. Его осудили к 5 годам в колонии строгого режима, но так как ранее он был приговорен за убийство гражданина Узбекистана к 22 годам колонии строго режима, новое наказание будет поглощено более строгим. Остальным подсудимым приговор озвучили сегодня. Ернар ИЗДИБАЕВ, Нуржан ОРАЗГАЛИЕВ, Азамат ДОСТАНОВ и Ильяс СТАМГАЛИЕВ вину не признали и отказались идти на соглашение с обвинением. Все обвиняемые приговорены к лишению свободы на 3 года и взяты под стражу в зале суда. Экс-полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, получении взятки путем угроз, изменение материалов предварительного следствия, и привлечение к ответственности невиновных людей.