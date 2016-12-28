- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 185 ч.3 - «Разглашение государственных секретов» и статьей 362 ч.3 - «Превышение власти и должностных полномочий» Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич, - сообщается на сайте КНБ РК. Как стало известно, Дутбаев, Хасен и Нуртаев водворены в следственный изолятор КНБ. - По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства. Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно, - отметили в ведомстве. Генерал-лейтенант Нартай Дутбаев занимал должность председателя КНБ РК с 2001 по 2006 годы.