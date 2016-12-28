28 декабря специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор подсудимому Нургалию СУЙЛЕМЕНОВУ, обвинявшемуся по статье 24 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление".По материалам дела, 3 сентября 2016 года мужчины, работавшие разнорабочими в ТОО "МТС Алгабас" в Сырымском районе, распивали спиртные напитки после рабочего дня. Позже решили попить чаю. Бакишев попробовав глоток чая, заявил, что чай холодный и сказал Сулейменову его подогреть. Коллега не захотел этого делать. Между мужчинами завязалась драка, где Суйлеменов, защищаясь, размахивал ножом в разные стороны и нанес удары в область живота и спины Бакишеву, после чего Бакишев упал на пол, а Суйлеменов стал бить его просто кулаками по лицу. Их разнял другой рабочий. В ходе судебного заседания было установлено, что мужчины толком ничего не помнят. Бакишев заявил, что претензий к Суйлеменову не имеет. Суд признал виновным Суйлеменова в совершении преступления по статье 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Меру пресечения под стражей изменили на подписку о невыезде. Суйлеменова освободили в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.