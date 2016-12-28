Авария произошла сегодня, 28 декабря, около 19 часов вечера, на трассе Уральск-Атырау возле поселка Щапово Зеленовского района. Столкнулись большегрузный «DAF» и «ВАЗ-2110». По словам водителя фуры, он ехал в сторону Атырау, навстречу ему двигалась «десятка». При приближении он заметил, что легковушка начала вилять. - Я стал притормаживать и хотел уйти вправо, но внезапно «десятка» начала «крутиться», - рассказал водитель большегруза. Фура врезалась в «ВАЗ». Удар пришелся в заднюю часть автомобиля. Тут же на место были вызваны полицейские и спасатели, которые при помощи специальных инструментов вытащили водителя и пассажира ВАЗа из искореженной машины. Их увезла карета скорой помощи. Еще один пассажир, который во время аварии находился на заднем сиденье, погиб до приезда скорой. В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, они регулируют движение Стоит отметить, что на трассе сильный гололед. Другие подробности аварии выясняются.