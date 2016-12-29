Полсотни Санта-Клаусов танцевали и дарили подарки сразу в трех местах города, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 15781160_350518901997606_3954619625312594784_n Организатором мероприятия выступил областной Центр народного творчества. Переодетые юноши и девушки дарили праздничное настроение горожанам на разных площадках Атырау: перед областным Казахским драматическим театром им.Махамбета, на площади Исатая-Махамбета под главной городской елкой, а также перед ТЦ "Атырау". Санта-Клаусы распевали новогодние песни, танцевали под известные хиты с символом года - Петухом, а Дед Мороз раздавал подарки всем, кто споет песню или расскажет стихотворение. Участие в праздничной акции приняли взрослые и дети. В завершении участники флешмоба дружно обнимались, желая друг другу в новом году всего хорошего. 15673032_350518925330937_5106343083551651081_n 15697973_350518895330940_2487104411356941623_n 15698352_350518981997598_6836661785533151352_n 15726425_350516748664488_105955021530218610_n Камилла МАЛИК