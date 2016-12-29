Организатором мероприятия выступил областной Центр народного творчества. Переодетые юноши и девушки дарили праздничное настроение горожанам на разных площадках Атырау: перед областным Казахским драматическим театром им.Махамбета, на площади Исатая-Махамбета под главной городской елкой, а также перед ТЦ "Атырау". Санта-Клаусы распевали новогодние песни, танцевали под известные хиты с символом года - Петухом, а Дед Мороз раздавал подарки всем, кто споет песню или расскажет стихотворение. Участие в праздничной акции приняли взрослые и дети. В завершении участники флешмоба дружно обнимались, желая друг другу в новом году всего хорошего.