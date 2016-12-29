Когда жильцы получили квитанции за ноябрь, подумали, что в графе об оплате опечатка. Но, как вскоре выяснилось, сумма оплаты была завышена у всех. Это и стало поводом к разбирательству. - Если счетчик стоит, значит должны снимать показания и раскидывать по квартирам, так? А почему квадратный метр нам увеличили на 100%? Если мы платили 114,51 тенге, то теперь в ноябре и декабре мы оплачиваем за эти же квадратные метры 215,74, - возмущается жительница дома Екатерина ФОФОНОВА. Получилось, что те, кто оплачивал коммунальные услуги вовремя, в итоге остались должниками. Обеспокоенные пенсионеры заявляют: о том, что в их доме установлены общедомовые приборы учёта тепла, они даже не знали. - Мы все пенсионеры, у нас минимальная пенсия. Это нереально такую сумму платить. Мы понимаем, разница там в 1000 тенге, но повысить на 100% - это вообще безобразие, - говорит другая жительница дома Раиса КАБАЕВА. Представители КСК «Комплекс» отвечают, что к расчёту никакого отношения не имеют и отвечают только за содержание подвального помещения. - У нас ответственного за счетчики в КСК нет. Приходят инспекторы и снимают показания, - говорит председатель КСК «Комплекс» Татьяна ХАЛЕЦКАЯ. Как пояснили представители «Жайыктеплоэнерго», общедомовой прибор учёта реагирует на температуру воздуха. Поэтому, в связи с морозами, показания могут быть выше нормы. Кроме того, существует определённая система подсчёта. И показания в домах могут отличаться. Кроме того, специалисты сообщили, что в этом доме возможен перегрев внутренней системы отопления. - Сколько счетчик потребил тепла, такой расчет мы и производим. У них тепловой счетчик работает исправно, показания немного выше тарифа, но такое бывает. Вообще декабрь холодный был, потребление тепла идет в зависимости от дома, у каждого дома свое потребление тепловой энергии. Мы показания счетчика сняли, произвели начисления согласно расчету, и получилось, что в этом доме расценка немного превышает тариф, - сообщила руководитель отдела сбыта АО «ЖайыкТеплоЭнерго» Динара САСАЛИЕВА. Во избежание недоразумений специалисты советуют проверять исправность счётчиков. В ближайшее время общедомовые приборы учёта постепенно установят во всех домах.