Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, с 12 декабря по области проходит рейд по пресечению незаконных вырубок и реализации хвойных деревьев. - 21 декабряв поселке Трекино Зеленовского района ЗКО во дворе местной школы мужчина незаконно срубил елку. Ущерб составил 25 452 тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 ч. 1 УК РК "Кража", - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. - Также 24 декабря на территории дачного общества «Елочка» были задержаны двое мужчин, которые незаконно спилили дерево. Ущерб составил 8 500 тенге. Возбуждено уголовное дело по статье 340 ч. 1 УК РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение кустарников". За период проведения рейда на сегодняшний день составлено 8 административных протоколов по статье 204 ч. 1 КоАП РК по фактам торговли новогодними елками в неустановленных местах.