Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе МВД РК, остановка будет производиться только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине, а также в режиме автопатрулирования. - В рамках модернизации правоохранительных органов министерством внутренних дел изучен международный опыт обеспечения безопасности дорожного движения. Так, в ряде европейских стран жезл не используется в работе органов дорожной полиции. В соответствии с международными стандартами, с 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств, - отметили в пресс-службе МВД РК. К слову, для фиксации нарушения правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы.