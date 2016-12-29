Столкновение "ВАЗ - 2110" и большегруза "DAF" произошло на 27 километре трассы Уральск - Атырау 28 декабря, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp1 Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, двое пострадавших сейчас находятся в хирургическом отделении областной больницы. - Водитель и пассажир 1983 и 1992 года рождения были доставлены сразличными травмами. У одного из них перелом лопатки у второго переломов не обнаружено, только многочисленные ушибы. Еще один 32-летний пассажир скончался до приезда скорой помощи, пояснили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Напомним, ДТП произошло 28 декабря около поселка Щапово в 19.25 часов. По словам водителя фуры, он ехал в сторону Атырау, навстречу ему двигалась «десятка». При приближении он заметил, что легковушка начала вилять. Когда он стал притормаживать «десятка» начала «крутиться». Фура врезалась в «ВАЗ». Удар пришелся в заднюю часть автомобиля. Полицейские просят водителей быть осторожными на дорогах, особенно в праздничные дни.