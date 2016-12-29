Ждем вас по адресам: ТД "ИРС"пр. Достык-Дружба, 215, бутик №7. ТД «Байтерек» мкр-н Астана 3/1, 2 этаж, бутик № 26. Тел.: 8 701 491 67 77, 8 777 694 15 64.

Сеть магазинов игрушек «Умный Я» появилась в нашем городе сравнительно недавно, но большой ассортимент по-настоящему полезных и безопасных игрушек смогли оценить многие уральцы и гости города. Именно здесь можно найти уникальные и развивающие, а главное, безопасные игрушки для детей разного возраста.- Новый год - это время чудес, и мы хотим обязательно в этом поучаствовать. Именно в детском возрасте так важно внимание родителей и исполнение желаний, - говорит одна из владелиц магазина Елена БАКШАЕВА. - А чего хотят дети? Конечно же, побольше игрушек. Но игрушки игрушкам рознь. Мы предлагаем нашим покупателям большой выбор «умных» игрушек, которые принесут вашему ребенку только пользу. Например, для грудничков, мы предлагаем вместо плюшевых зайцев и медведей, которые будут пылиться на полке, удобные «мякиши»-игрушки, деревянные погремушки, которые помогут в полноценном развитии малыша.На полках магазина «Умный Я» вы не найдете кукол и машинок сомнительного качества, которые распадутся на части при первом прикосновении ребенка. Игрушки должны быть качественными и экологически безопасными, считают владелицы модного магазина игрушек. - Для каждого возраста у нас свой ассортимент, подбор игрушек и различных игр, - говорит владелица сети магазинов Алия МИНИУС. – Наши продавцы-консультанты вам обязательно помогут при выборе подарка, учитывая ваши пожелания. Играя, ребенок может многому научиться, и мы стараемся постоянно расширять ассортимент игрушек. Заглянув в магазин «Умный Я», тяжело уйти без покупки. Ассортимент действительно выше всяких похвал. Так, например, для девочек, любящих играть в «дочки-матери», огромный выбор разных кукол - от потешных пупсов фирмы Babyborn до красавиц российской фабрики «Весна».Новинками этого сезона стали игрушки-персонажи из популярных мультфильмов: «Холодное сердце», «Свинка Пэппа», «Пингвиненок Пороро», «Барбоскины» и герои других не менее популярных мультфильмов. Маленьким хозяйкам, любящим помогать маме, придутся по душе игрушечные кухни, столики, стульчики, коляски для кукол, наборы посуды и многое другое.Мальчишки будут в полном восторге от набора железной дороги с поездом и вагонами или трамвайчиком, которые управляются дистанционно, и, конечно же, от разнообразия машинок.- Для детей, которые любят конструировать и строить, мы предлагаем конструкторы LegoFriends, наборы с кирпичами, мастерком и строительной смесью, набор с деревянными деталями-срубами, чтобы построить дом, - рассказывает Елена БАКШАЕВА. - Хитом новинок у нас стал магнитный развивающий конструктор, состоящий из геометрических деталей - треугольников, квадратов, ромбов и скрепляющихся между собой силой магнитного притяжения.- Новый год - это время подарков и чудесных перемен. Мы хотим, пусть хоть и ненадолго, стать помощниками Деда Мороза и подарить всем детям маленькое чудо. В течение четырех дней с 27 по 31 декабря в нашей сети мы объявляем 10% скидку на все игрушки, которые вы найдете в нашем магазине. Приходите к нам за подарком и подарите своему ребенку настоящее чудо! - заключила Алия МИНИУС.