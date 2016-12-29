Всего в этом году Деду Морозу было адресовано 1500 писем. Все письма перечитывали работники почты, а также была создана специальная комиссия. - В прошлом году писем было всего 150. В этом году пришло в разы больше. Думаю, это связано с тем, что в прошлом году одной из девочек нашей области президент Казахстана прислал подарок. Поэтому в этом году дети стали больше верить в новогодние чудеса, - сообщила заместитель директора ЗКОФ АО «Казпочта» Гульбаршин КАЖИМОВА. - В этот раз нам пришло много интересных писем, но одно мне понравилось особенно. Ученик одной из школ Уральска попросил Деда Мороза показать ему кабинет акима области Алтая КУЛЬГИНОВА. Мы сразу это письмо направили в областной акимат. После получения необычной просьбы, ученик был приглашен на президентскую елку, где получил подарки. На 600 писем АО "Казпочта" уже отправила ответы в виде открыток с поздравлениями и около 100 подарков. По словам Гульбаршин КАЖИМОВОЙ, подарки они покупают за счет собственных средств, а также ищут спонсоров. - На днях один из спонсоров купил девочке с ДЦП большой плазменный телевизор, а еще один приобрел дорогостоящий тренажер для ребенка-инвалида, - отметила Гульбаршин КАЖИМОВА. - К сожалению, у нас нет возможности отправить подарки всем детям. Подарки мы стараемся дарить детям с ограниченными возможностями, из малообеспеченных семей и сиротам. Хотелось бы, конечно, отправлять хотя бы сладости всем детям, поэтому мы все еще ищем спонсорскую помощь.