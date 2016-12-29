- Фильтру и двух недель нет. Горводоканал работает? - подписал автор снимок. Фото фильтра вызвало бурю негодования у комментирующих. - У меня тоже фильтрам пару месяцев даже нет, а вода в чайнике с такой накипью, аж с хлопьями, - жалуется один из пользователей. Как рассказали корреспонденту портала "Мой ГОРОД" в пресс-службе КГП "Атырау Су Арнасы", анализ питьевой воды проверяется лабораторией ВОС ежечасно на следующие показатели: запах, вкус, цвет, мутность, окисляемость, остаточный хлор, аммоний солевой, нитриты, нитраты, хлориды и т.д. - Данные анализов питьевой воды не превышают нормы СанПин. За качеством воды ведется постоянный контроль путем отбора проб областным управлением по защите прав потребителей, - сообщили в пресс-службе монополиста. Как удалось выяснить, в настоящее время на предприятии запущен пилотный проект по установке для электрохимического синтеза активированных дезинфицирующих растворов "Аквахлор" и "Аквабиокс". Использование этих установок позволяет решать технические, технологические и экологические проблемы, связанные с эксплуатацией водозабора и станции водоочистки в целом. - Главные преимущества установки в том, что она разрушает фенолы источника неприятного вкуса и запаха, чем способствует удалению мутности из воды и удаляет посторонние привкусы и запахи, а также уменьшает жесткость воды, - заключили в пресс-службе. Один из пользователей, видимо, разбирающийся в процессе очистки воды, дал совет жителям нефтяной столицы по правилам эксплуатации фильтров. - Чтобы многоступенчатые фильтры не забивались так быстро, можно поставить перед ним предварительный фильтр грубой очистки и менять его каждую неделю, если надо. А вот накипь в чайнике появляется не от того, что вода грязная, а потому что в нашем регионе вода жесткая. Необходимо смягчать воду соответствующими солями. Некоторые многоступенчатые фильтры имеют в своём составе одну из ступеней с солевым картриджем, который необходимо периодически менять, - рассказал пользователь.