По словам мамы мальчика Марии ШАРИПОВОЙ, Чингис очень любознательный и постоянно смотрит местные новости. - Сын постоянно спрашивает у меня, как работают акимы, что они там делают. А когда проезжаем мимо здания облакимата, то всегда говорит: "Вот бы взглянуть, что там внутри", - пояснила Мария ШАРИПОВА. - Вообще Чингису очень нравится наш аким области. Также мама мальчика рассказала, что Чингис ежедневно посещает школу, несмотря на то, что он передвигается в инвалидной коляске. - Чингис увлекается ментальной арифметикой и очень много читает книг по астрономии. Кроме того, он еще является нумизматом и коллекционирует разные монеты и купюры, - отметила мама школьника. Мария ШАРИПОВА вместе с сыном несколько раз уже ездили в Китай и другие страны на лечение. Сейчас мальчик уже может себя обслуживать. - Сын родился здоровым мальчиком, а после одной из прививок стал постоянно спать, позже у него ослабли все мышцы. Сейчас нам ставят диагноз спинально-мышечная атрофия, но его еще точно не подтвердили, - заявила Мирия ШАРИПОВА. - У нас уже очень большие достижения. Сын многое стал делать самостоятельно, научился ползать. Напомним, в филиал "Казпочты" от мальчика из Уральска пришло письмо, адресованное Деду Морозу, с просьбой показать кабинет главы региона.