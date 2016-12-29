По центральным улицам города ехал автобус №2 по своему маршруту, но все внимание прохожих и пассажиров было приковано к водителю: на нем была надета устрашающая маска. Кого-то из людей это веселило, а кого-то пугало.Выяснилось, что сотрудник автобусного парка "УралТехСервис" таким образом, видимо решил приподнять настроение горожанам к Новому году.