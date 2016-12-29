Это уже не первая благотворительная акция, которую проводят сотрудники такси CITY, и в этом году накануне Нового года они решили по традиции поздравить детей с ограниченными возможностями. - Ознакомившись подробнее с диагнозом детей в психоневрологическом диспансере, я принял решение, что внимание к кушумскому учреждению должно стать приоритетным. Наш коллектив решил поздравить детей Кушумского психоневрологического диспансера, которые имеют сложные болезни, - рассказал директор такси CITY Дамир МАЖЕНОВ. - Здесь находятся около 80 ребят, и каждому из них было уделено особое внимание, так как таким детям хочется дать побольше душевного тепла и радости. После сегодняшнего визита хотелось бы призвать всех жителей нашей страны не быть равнодушными, ведь мы живем в обществе, а это значит, что нужно не только брать, но и жертвовать. Только тогда наше общество будет полноценным. Также хочу поблагодарить всех водителей CITY за оказанную помощь и сплоченность. В дальнейшем наша компания будет принимать активное участие в благотворительности в Казахстане.Ребята были рады гостям, особенно Деду Морозу, который пожелал детям здоровья и успехов. Мальчишки и девчонки рассказывали стихи, пели песни и даже станцевали задорный флешмоб. По традиции ребята вместе с Дедом Морозом зажгли новогоднюю елочку, а затем дружно вместе с медработниками и гостями водили хоровод. - Хотим выразить благодарность коллективу такси CITY за то, что посетили наших детей и порадовали своей добротой и подарками, - сообщила преподаватель-дефектолог Вероника ПРОТОПОПОВА. – В нашем детском доме находятся ребята с заболеваниями опорно-двигательной системы, синдромом Дауна. Дети особенные, очень ранимые, и для них оказанное внимание приносит огромную радость. Мы поздравляем коллектив такси CITY с наступающим Новым годом, желаем компании процветания. И пусть то добро, которое они отдают, станет для них оберегом. Под конец Дед Мороз вручил то, чего так ждут все дети - сладкие подарки, а директор такси от лица всей компании вручил главный новогодний подарок психоневрологическому диспансеру - стиральную машину-автомат. Дамир МАЖЕНОВ пожелал ребятам, чтобы под Новый год исполнились все их желания. - Ребята, я желаю вам здоровья, - обратился к детям директор такси CITY. – Хотелось бы, чтобы каждый из вас был счастлив в этой жизни. Чтобы вы почаще улыбались, радовались. А мы в свою очередь постараемся, чтобы счастливых моментов в вашей жизни было немного больше. Хочется отметить, что такси CITY давно уже пользуется спросом на рынке транспортных услуг среди жителей города и области. Кредо водителей компании – всегда быть оперативными и оказывать качественно свои услуги. Вызвать такси можно не только по телефонам, но и подать заявку на страницах компании в соцсетях в Instagram и ВКонтакте, а также возможно скачать мобильное приложение в андроидах через Play Маркет или App Store. Такси CITY с большим уважением относится к нашим ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, и, отдавая дань их подвигу, предоставляет для них услуги совершено бесплатно по всему Казахстану. За активное участие в социальных проектах компания такси CITY имеет награды от акима области в номинации «Журектен-Журекке», а также благодарственное письмо от президента Казахстана. - Наша компания часто проводит и планирует проводить в новом 2017 году акции и для клиентов с розыгрышами призов. Мы хотим поздравить жителей Уральска и области с Новым годом и пожелать всем мира и благополучия! Пользуйтесь услугами такси CITY, - заключил Дамир МАЖЕНОВ. На правах рекламы.