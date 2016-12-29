Оказалось, что председатель КСК "Талгатжан" уже давно занимается самоуправством, заставляя слесарей, находящихся у него в подчинении, перекрывать воду у жителей домов за долги перед кооперативом собственников квартир. - Только в декабре у нас отключали воду 3-4 раза, вчера, например, тоже перекрывали. Мы начали звонить, узнавать, почему в нашем доме нет воды, нам ответили в КСК, что председатель заставил слесарей перекрыть воду. Почему из-за людей, которые не платят за услуги КСК, должны страдать безвинные? Насколько нам известно, он никакого права не имеет перекрывать воду, так как все городские сети находятся в ведении КГП "Атырау Су Арнасы", - пишет возмущенная жительница дома №11 мкр. Лесхоз.Как рассказали жильцы, воду им перекрывали и летом в самый разгар жары, также мотивируя тем, что у многих собственников квартир образовались большие долги за услуги КСК. Кроме того, жильцы дома №11 жалуются, что вода по стоякам выше третьего этажа почти не поднимается. Дело в том, что два месяца назад здесь была заменена труба горячей воды - Железную трубу с большим диаметром заменили на обычную пластиковую, которую ставят в квартирах. Теперь из-за этого многие и вовсе не видят воду, ни горячую ни холодную. К примеру, чтобы набрать в чайник воды, нужно ждать целых 15-20 минут, - рассказывают жильцы. Сам председатель КСК "Талгатжан" прокомментировал свои действия так: - Воду за долги перед КСК мы действительно отключаем, но не больше чем на 1-2 часа, а вчера была обычная авария, именно по это причине воды в доме №11 не было. К слову, в социальных сетях и на сайтах различных госструктур можно увидеть частые жалобы на бездействие руководства вышеуказанного КСК - на затопленные подвалы, в которых плодятся комары, и тонут люди, на перепады электроэнергии. Так, к примеру на сайте "Казахстанская жалобная книга" размещено заявление, датируемое 3 октября 2016 года от некой Рысгуль, где женщина от имени жильцов также сетует на бездействие председателя того же КСК. - В подъездах никогда не делали ремонт, нет уборки ни в подъездах, ни на улице, нет ни одной скамейки у подъездов, ни одной урны, про детскую площадку вообще молчим. Обращаешься в КСК по их услугам, нет слесаря, нет электрика и т. д., а если и есть, то ничем не могут помочь. Приходится или самим делать, или же нанимать за свои деньги. Сейчас вместо горячей воды из крана идет холодная... Если не умеют работать, пусть освобождают место и дадут другим работать. Председатель КСК сидит у себя в офисе, целыми днями газеты читает, а нет бы территорию свою обойти, с жильцами поговорить. Абсолютное безразличие. Требую сменить его!" - пишет женщина.