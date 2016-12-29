Иллюстративное фото с сайта www.yk-news.kz Как рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО, в результате проверки выявлены многочисленные нарушения законности в несоответствии заключенных договоров с потребителями типовому договору, установлении в конкурсных документах квалификационных требований, не предусмотренных законодательством, непринятии мер по содержанию электрооборудования в надлежащем техническом состоянии и несвоевременной выплате отпускных рабочим АО «ЗапКазРэк». — В соответствии с утвержденными правилами заявка на выдачу технических условий рассматривается в течение трех рабочих дней, однако АО по каким-то причинам затягивал эту процедуру до восьми месяцев. Также проверкой были пресечены факты включения в договоры с потребителями пунктов по установке автоматизированных счетчиков, — пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. — Кроме того, в договорах включены обязанности потребителей о предоплате в 90%. Хотя по закону, исключены авансовые методы расчета. Также установлено, что государственные закупки товаров через товарные биржи осуществляются при наличии их в перечне биржевых товаров. Однако, несмотря на то, что сжиженный газ исключен из перечня биржевых товаров, общество производило закупки газа у ТОО «Алау» через товарную биржу. Кроме того, при нарушении сроков поставки не всегда принимались меры о признании поставщика недобросовестным участником госзакупок и взыскания с них неустойки. По результатам проверки прокуратурой области в отношении АО «ЗапКазРэк» и его руководителя наложены административные штрафы в размере 7 825 493 тенге, а также 27 должностных лиц АО «ЗапКазРэк» привлечены к дисциплинарной ответственности.