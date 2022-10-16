По информации пресс-службы акима города, с 15 по 18 октября в связи с ремонтом дороги будет ограничено движение по проспекты Абая от улицы Курмангазы до проспекта Н.Назарбаева. Движение будет осуществляться по проспект Абая-ул.Курмангазы-ултца Ихсанова на проспект Н.Назарбаева после без изменений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.