Двое детей находятся в реанимации после ДТП в детском саду в Алматы

Двое детей находятся в реанимации, еще семеро проходят обследование после ДТП в детском саду №58 в Алматы, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на заместителя руководителя управления здравоохранения Алматы Багдагуль Абдрасилову. Фото программы "Территория происшествий" - У этих двоих детей закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей, ссадины лица, рук, шеи и туловища. Им проведена компьютерная томография. Дети в сознании, разговаривают и в операции не нуждаются, - подчеркнула Абдрасилова. Все малыши находятся в больнице вместе с родителями. Помимо врачей с ними работают психологи. По сл