Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Двое детей находятся в реанимации после ДТП в детском саду в Алматы

Двое детей находятся в реанимации, еще семеро проходят обследование после ДТП в детском саду №58 в Алматы, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на заместителя руководителя управления здравоохранения Алматы Багдагуль Абдрасилову. Фото программы "Территория происшествий" - У этих двоих детей закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей, ссадины лица, рук, шеи и туловища. Им проведена компьютерная томография. Дети в сознании, разговаривают и в операции не нуждаются, - подчеркнула Абдрасилова. Все малыши находятся в больнице вместе с родителями. Помимо врачей с ними работают психологи. По сл
Marat
Двое детей находятся в реанимации после ДТП в детском саду в Алматы
Двое детей находятся в реанимации, еще семеро проходят обследование после ДТП в детском саду №58 в Алматы, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на заместителя руководителя управления здравоохранения Алматы Багдагуль Абдрасилову.
Фото программы &quot;Территория происшествий&quot;
Фото программы &quot;Территория происшествий&quot;
Фото программы "Территория происшествий" - У этих двоих детей закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей, ссадины лица, рук, шеи и туловища. Им проведена компьютерная томография. Дети в сознании, разговаривают и в операции не нуждаются, - подчеркнула Абдрасилова. Все малыши находятся в больнице вместе с родителями. Помимо врачей с ними работают психологи. По словам медиков, в течение часа после ДТП в детскую городскую больницу №1 поступило семь детей, через час еще один ребенок и ближе к пяти вечера из дома госпитализировали еще одного. Все дети 2010 года рождения. На территории детского сада оказывают медицинскую и психологическую помощь коллективу учреждения. Багдагуль Абдрасилова рассказала, что направляясь к месту происшествия, опрокинулась одна машина скорой помощи. На перекрестке бригаду не пропустили алматинские водители, в результате чего произошло столкновение. Один из сотрудников скорой с черепно-мозговой травмой госпитализирован в 7 клиническую больницу. Напомним, 20 мая примерно в 12 часов дня Toyota Land Cruiser протаранила забор детского сада №58 в Алматы и снесла игровую площадку. Один ребенок погиб на месте. За рулем внедорожника находилась 46-летняя женщина. По факту начато досудебное расследование в рамках статьи "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть человека". lIPbYlqVDiw

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article