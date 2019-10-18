Двое детей пострадали в ДТП в Уральске

Авария произошла 17 октября около 23.00 по улице Гагарина, недалеко от остановки ТЭЦ, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". На мосту столкнулись две машины - ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110. Как именно произошло ДТП - неизвестно. Однако полицейским пришлось перекрывать мост со стороны проспекта Евразия. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, в аварии пострадали четыре человека, двое из которых - дети. – Вызов на пульт станции скорой медицинской помощи поступил в 23.09. В 23.14 бригада врачей была на месте ДТП. Пострадали двое детей - мальчики 7 и 4 лет, у обоих предварительный д