Задержание сотрудников УАП ДВД ЗКО проводило управление собственной безопасности ДВД ЗКО, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». vzytka1 Дорожных полицейских поймали на взятке в районе пересечения пр. Абулхаир хана и ул. Циолковского около пяти часов вечера. Когда корреспонденты "МГ" прибыли на место, сотрудники УСБ в присутствии понятых проводили следственные мероприятия. Как рассказал начальник управления УСБ ДВД ЗКО Жасталап САГАДЕТОВ, к ним обратилась девушка, которая была лишена водительских прав. Сотрудники дорожной полиции остановили ее. -  Сумма взятки - 50 тысяч тенге, - рассказал Жасталап САГАДЕТОВ. - Чтобы не составлять адмпротокол и не привлекать девушку, они решили взять с нее деньги. Наши сотрудники осмотрели машину ДПС, нашли деньги. Сейчас их в присутствии понятых изъяли. К слову, обычно за такое правонарушение дорожные полицейские должны арестовать машину. По словам начальника управления УСБ ДВД ЗКО, за взятку полицейским грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. vzytka2 vzytka3 vzytka4 vzytka6 vzytka7 vzytka8 vzyatka9 vzytka5 Фото Медета МЕДРЕСОВА