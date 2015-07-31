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Происшествия Социум

Двое госслужащих были уволены по итогам диссовета ЗКО

Об этом стало известно на брифинге в департаменте по делам госслужбы ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО Адилхана АШИРБАЕВА, с начала нынешнего года было проведено 11 заседаний дисциплинарного совета, на которых было рассмотрено 65 дел. - По 31 делу было вынесены рекомендации о наложении дисциплинарных взысканий, из них 9 за нарушение кодекса чести государственных служащих и 22 за нарушение антикоррупционного законодательства, - рассказал Адилхан АШИРБАЕВ. - По рекомендации диссовета 2 госслу
Анэль Кайнеденова
Двое госслужащих были уволены по итогам диссовета ЗКО
Об этом стало известно на брифинге в департаменте по делам госслужбы ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
finpol
finpol
 По словам руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО Адилхана АШИРБАЕВА, с начала нынешнего года было проведено 11 заседаний дисциплинарного совета, на которых было рассмотрено 65 дел. - По 31 делу было вынесены рекомендации о наложении дисциплинарных взысканий, из них 9 за нарушение кодекса чести государственных служащих и 22 за нарушение антикоррупционного законодательства, - рассказал Адилхан АШИРБАЕВ. - По рекомендации диссовета 2 госслужащих были уволены, 24 предупреждены о неполном служебном соответствии, один получил строгий выговор, трое - выговор и 1 - предупреждение. Как выяснилось, чаще всего нарушения выявлялись среди сотрудников сферы ветеринарии и сельского хозяйства - 13 случаев. На втором месте работники ЖКХ и строительства - 6 человек. Также наказаны были трое акимов районов и сельских округов, еще трое сотрудников сферы госдоходов, по два работника от образования и здравоохранения и экологии. Фото Медета МЕДРЕСОВА
госслужба диссовет

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