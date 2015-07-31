Двое госслужащих были уволены по итогам диссовета ЗКО

Об этом стало известно на брифинге в департаменте по делам госслужбы ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО Адилхана АШИРБАЕВА, с начала нынешнего года было проведено 11 заседаний дисциплинарного совета, на которых было рассмотрено 65 дел. - По 31 делу было вынесены рекомендации о наложении дисциплинарных взысканий, из них 9 за нарушение кодекса чести государственных служащих и 22 за нарушение антикоррупционного законодательства, - рассказал Адилхан АШИРБАЕВ. - По рекомендации диссовета 2 госслу