Как сообщила старший инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА, двое парней вызвали такси в район Мясокомбината. - Заказ принял водитель автомашины "Лада Калина". Позже он пояснил, что внешность пассажиров сразу показалось ему подозрительной. Подъезжая к адресу, который они назвали в районе завода ЗКМК, пассажиры попросили подъехать к задним воротам, якобы что-то забрать. После того как автомашина остановилась, один из них накинул ремень и начал душить водителя, второй начал бить по голове таксиста пистолетом. Водитель сопротивлялся и пытался выбить ногами лобовое стекло. В итоге злоумышленники забрали его мобильный телефон и деньги из бардачка и выбежали из машины. Водитель с криками бросился их догонять, но они ему пригрозили пистолетом, - рассказала старший инспектор. После таксист вызвал полицию, которые с помощью камер видеонаблюдения, которые установлены в этом районе смогли установить личность подозреваемых и задержать их. - Преступниками оказались неоднократно судимый 28-летний житель города и 34-летний мужчина. Оба они состоят на учете как воры. Похищенное было изъято, а задержанных водворили в ИВС г. Уральск. Также выяснилось, что пистолет, которым угрожали водителю, был игрушечным, - заявила Динара АБДУЛКАЛИКОВА. FLPtU9a7qss