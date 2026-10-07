Двое подростков погибли в Уральске

Двое несовершеннолетних 2010 и 2012 годов рождения погибли в результате падения с крыши многоэтажного жилого дома.

В Уральске произошло страшное ЧП: двое несовершеннолетних 2010 и 2012 годов рождения скончались в результате падения с крыши многоэтажного жилого дома.

Как сообщили в Департаменте полиции ЗКО, по данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.