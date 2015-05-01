Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Двое сотрудников ДПС спасли человека из горящей квартиры в Уральске

Пожар произошел в час ночи на первое мая в районе "Хлебзавод" по пр. Достык, 244/1. Сотрудники ДПС в момент пожара оказались рядом с домом. - Мы дежурили в этом районе, как вдруг на дорогу выбежал человек с криком: "Помогите! Пожар! Там внутри человек!", - рассказал командир взвода, старший лейтенант полиции ДПС Мухит АБУЛХАЙЫРОВ. - Мы побежали к дому. На первом этаже была решетка, я полез по ней и добрался до балкона второго этажа, выбил стекло рацией и забрался в квартиру. Позже подьехал еще один экипаж, и старший этого экипажа тоже забрался ко мне на помощь. Потом стоявшие снизу сотрудники
Дана Рахметова
Двое сотрудников ДПС спасли человека из горящей квартиры в Уральске
Пожар произошел в час ночи на первое мая в районе "Хлебзавод" по пр. Достык, 244/1.
dpspojar8
dpspojar8
 Сотрудники ДПС в момент пожара оказались рядом с домом. - Мы дежурили в этом районе, как вдруг на дорогу выбежал человек с криком: "Помогите! Пожар! Там внутри человек!", - рассказал командир взвода, старший лейтенант полиции ДПС Мухит АБУЛХАЙЫРОВ. - Мы побежали к дому. На первом этаже была решетка, я полез по ней и добрался до балкона второго этажа, выбил стекло рацией и забрался в квартиру. Позже подьехал еще один экипаж, и старший этого экипажа тоже забрался ко мне на помощь. Потом стоявшие снизу сотрудники взяли одеяло у соседей, и мы с помощью одеяла спустили пострадавщего через балкон на улицу. Потом приехали пожарные и скорая помощь. Пострадавший был в сознании. Дверь квартиры была заперта, позже пожарные нашли в квартире ключи. На место пожара приехали две кареты скорой помощи. Пострадавшего забрали в больницу. По словам главного специалиста ДЧС ЗКО Бибигуль НУРМУХАНОВОЙ, сообщение о пожаре поступило на пульт в 1.15. - Горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома, - пояснила Бибигуль НУРМУХАНОВА. - Из подъезда были эвакуированы 28 человек. В травмпункт был доставлен гражданин Российской Федерации 1978 года с отравлением угарным газом. Пожар был на площади 28 квадратных метров, ликвидировать его удалось в 2.43. На месте работали 3 единицы техники и 8 человек личного состава. Причины пожара выясняются.
Командиры взводов БДПП УВД г.Уральска старший лейтенант полиции Абулхаиров Мухит и старшина полиции Амирулы Женис
Командиры взводов БДПП УВД г.Уральска старший лейтенант полиции Абулхаиров Мухит и старшина полиции Амирулы Женис
 Командиры взводов БДПП УВД г.Уральска старший лейтенант полиции Абулхаиров Мухит и старшина полиции Амирулы Женис
dpspojar (7)
dpspojar (7)
  
dpspojar (6)
dpspojar (6)
  
dpspojar (1)
dpspojar (1)
  
dpspojar (3)
dpspojar (3)
dpspojar (5)
dpspojar (5)
  
dpspojar (4)
dpspojar (4)
   Фото Медета МЕДРЕСОВА
Пожар квартира

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article