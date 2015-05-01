Двое сотрудников ДПС спасли человека из горящей квартиры в Уральске

Пожар произошел в час ночи на первое мая в районе "Хлебзавод" по пр. Достык, 244/1. Сотрудники ДПС в момент пожара оказались рядом с домом. - Мы дежурили в этом районе, как вдруг на дорогу выбежал человек с криком: "Помогите! Пожар! Там внутри человек!", - рассказал командир взвода, старший лейтенант полиции ДПС Мухит АБУЛХАЙЫРОВ. - Мы побежали к дому. На первом этаже была решетка, я полез по ней и добрался до балкона второго этажа, выбил стекло рацией и забрался в квартиру. Позже подьехал еще один экипаж, и старший этого экипажа тоже забрался ко мне на помощь. Потом стоявшие снизу сотрудники