". Назначен ряд экспертиз. Предположительно, причинами аварии явились превышение скорости водителем и нарушение пешеходом правил дорожного движения, - сообщил Кенжебек Куспаев.

Как рассказал руководитель местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебек Куспаев, 1 октября в течение часа в области произошло три дорожно-транспортных происшествий. Первая авария случилась на пересечении улицы Брусиловского с Саратовской трассой. – 23-летний житель Уральска ехал на автомашине "Фольксваген Гольф" и сбил пешехода, который переходил улицу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход погиб на месте, его личность до сих пор не установлена. По факту смертельного ДТП заведено уголовное дело по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствамиВторое ДТП произошло в 18 километрах от города Уральск на трассе Уральск-Саратов. 45-летний водитель не справился с рулевым управлением и машина несколько раз перевернулась. – Вследствие ДТП водитель скончался на месте. Им оказался житель района Байтерек, в машине он был один. Хочется отметить, что погибший водитель ранее был лишен водительского удостоверения на три года. Сейчас полицейские проводят следственные мероприятия. Третья авария произошла вечером 1 октября в Теректинском районе. Легковая автомашина марки ВАЗ-2199 столкнулась с прицепом трактора, который вез сено. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Он также ранее был лишен права управлять транспортным средством сроком на два года. Всем известно, что сейчас сотрудники дорожной полиции лишены права останавливать машины для проверки документов. Без явных нарушений мы не можем останавливать водителей, - рассказал Кенжебек Куспаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.