Двое взрослых и ребёнок погибли в авариях в ЗКО за три дня

Ещё четверо взрослых и один подросток получили травмы различной степени тяжести, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено ДП ЗКО Первая авария произошла 19 ноября в 2:30 на дороге Самара - Шымкент, недалеко от села Алгабас Сырымского района. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 24-летний водитель Toyota Alfard из-за плохой видимости столкнулся с фурой, за рулём которой находился гражданин Таджикистана. В результате аварии водитель Toyota и его пассажир от полученных травм скончались на месте. Ещё четверо человек госпитализированы в больницу, среди которых 16-летний подро