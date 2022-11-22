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Происшествия

Двое взрослых и ребёнок погибли в авариях в ЗКО за три дня

Ещё четверо взрослых и один подросток получили травмы различной степени тяжести, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено ДП ЗКО Первая авария произошла 19 ноября в 2:30 на дороге Самара - Шымкент, недалеко от села Алгабас Сырымского района. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 24-летний водитель Toyota Alfard из-за плохой видимости столкнулся с фурой, за рулём которой находился гражданин Таджикистана. В результате аварии водитель Toyota и его пассажир от полученных травм скончались на месте. Ещё четверо человек госпитализированы в больницу, среди которых 16-летний подро
Арайлым Усербаева
Двое взрослых и ребёнок погибли в авариях в ЗКО за три дня
Ещё четверо взрослых и один подросток получили травмы различной степени тяжести, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Двое взрослых и ребенок погибли в авариях в ЗКО за три дня
Двое взрослых и ребенок погибли в авариях в ЗКО за три дня
Фото предоставлено ДП ЗКО Первая авария произошла 19 ноября в 2:30 на дороге Самара - Шымкент, недалеко от села Алгабас Сырымского района. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 24-летний водитель Toyota Alfard из-за плохой видимости столкнулся с фурой, за рулём которой находился гражданин Таджикистана. В результате аварии водитель Toyota и его пассажир от полученных травм скончались на месте. Ещё четверо человек госпитализированы в больницу, среди которых 16-летний подросток. Вторая авария произошла 20 ноября недалеко от посёлка Ащысай на трассе Шынгырлау - Аксай. По данным полицейских, 34-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и машина опрокинулась. К сожалению, от полученных травм семилетний ребёнок кончался по дороге в больницу. 20 ноября около 13:00 вблизи посёлка Бекей на трассе Самара - Шымкент  28-летний водитель Nissan при обгоне боком столкнулся с грузовой машиной, а далее лоб в лоб - со встречной фурой. В результате ДТП 48-летняя пассажирка легковушки госпитализирована в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. По все фактам начаты досудебные расследования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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