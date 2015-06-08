Двое жителей ЗКО потерялись на госгранице и позвонили в МЧС РФ

Фото из архива "МГ" Спасли ребят казахстанские пограничники, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам старшего офицера штаба войсковой части 2029 Евгения ПОПКОВА, 7 июня от оперативного дежурного пограничного управления ФСБ РФ поступила информация о том, что на телефон службы спасения МЧС РФ поступил звонок от граждан Казахстана. - Выяснилось, что двое мужчин заблудились вблизи линии государственной границы, - рассказал Евгений ПОПКОВ. - На аэроботах наши пограничники искали их на реке Урал полтора часа. Нашли их на левом берегу реки. Потерявшимися оказались двое жителей села Жарс