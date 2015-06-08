Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Двое жителей ЗКО потерялись на госгранице и позвонили в МЧС РФ

Фото из архива "МГ" Спасли ребят казахстанские пограничники, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам старшего офицера штаба войсковой части 2029 Евгения ПОПКОВА, 7 июня от оперативного дежурного пограничного управления ФСБ РФ поступила информация о том, что на телефон службы спасения МЧС РФ поступил звонок от граждан Казахстана. - Выяснилось, что двое мужчин заблудились вблизи линии государственной границы, - рассказал Евгений ПОПКОВ. - На аэроботах наши пограничники искали их на реке Урал полтора часа. Нашли их на левом берегу реки. Потерявшимися оказались двое жителей села Жарс
Анэль Кайнеденова
Двое жителей ЗКО потерялись на госгранице и позвонили в МЧС РФ
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива "МГ" Спасли ребят казахстанские пограничники, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам старшего офицера штаба войсковой части 2029 Евгения ПОПКОВА, 7 июня от оперативного дежурного пограничного управления ФСБ РФ поступила информация о том, что на телефон службы спасения МЧС РФ поступил звонок от граждан Казахстана. - Выяснилось, что двое мужчин заблудились вблизи линии государственной границы, - рассказал Евгений ПОПКОВ. - На аэроботах наши пограничники искали их на реке Урал полтора часа. Нашли их на левом берегу реки. Потерявшимися оказались двое жителей села Жарсуат Бурлинского района. Одному из них 20 лет, второму - 15. Молодые люди рассказали, что вышли ловить рыбу и ушли далеко от дома. Когда решили, что потерялись, стали звонить спасателям, но, поскольку они были на линии госграницы, связь там оказалась российской. - Несовершеннолетний предупрежден, а второй мужчина оштрафован на 5 МРП за нарушение режима государственной границы.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article