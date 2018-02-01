Двоих прокуроров Атырауской области привлекли к дисциплинарной ответственности

Об этом стало известно на очередном заседании дисциплинарной комиссии Генеральной прокуратуры РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта informkz.kz По информации пресс-службы ведомства, по итогам заседания к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены прокуроры из разных областей Казахстана. Среди них есть и два заместителя прокурора Атырауской области - Серик ШАЛАБАЕВ и Мурат ТЮЛЕУБАЕВ. - По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры от 26 января 2018 года установлены существенные недостатки в деле обеспечения законнос