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Социум

Двоих прокуроров Атырауской области привлекли к дисциплинарной ответственности

Об этом стало известно на очередном заседании дисциплинарной комиссии Генеральной прокуратуры РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта informkz.kz По информации пресс-службы ведомства, по итогам заседания к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены прокуроры из разных областей Казахстана. Среди них есть и два заместителя прокурора Атырауской области - Серик ШАЛАБАЕВ и Мурат ТЮЛЕУБАЕВ. - По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры от 26 января 2018 года установлены существенные недостатки в деле обеспечения законнос
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Двоих прокуроров Атырауской области привлекли к дисциплинарной ответственности
Об этом стало известно на очередном заседании дисциплинарной комиссии Генеральной прокуратуры РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта informkz.kz По информации пресс-службы ведомства, по итогам заседания к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены прокуроры из разных областей Казахстана. Среди них есть и два заместителя прокурора Атырауской области -  Серик ШАЛАБАЕВ и  Мурат ТЮЛЕУБАЕВ. - По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры от 26 января 2018 года установлены существенные недостатки в деле обеспечения законности в уголовном и гражданском процессах, сфере исполнения уголовных наказаний, а также исполнительном производстве, - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК. Кроме того, приказами генерального прокурора Республики Казахстан освобождены от занимаемых должностей за совершение дисциплинарного проступка прокурор города Алматы Габит МИРАЗОВ, а также за ненадлежащую организацию надзорной деятельности, системные нарушения в уголовном процессе, неэффективное представительство интересов государства заместители прокуроров Актюбинской области Данияр СЫЗДЫКОВ и Южно-Казахстанской области Абил КОЖАХМЕТОВ. Ерлан ОМАРОВ
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