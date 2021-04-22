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Социум

Двойняшки появились на свет в модульной инфекционной больнице Атырау

Медики назвали мальчиков Мерей и Нурлан - в честь коллег, принимавших роды у беременной пациентки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области. Иллюстративное фото с сайта ru.sputnik.kg Сегодня, 21 апреля, в модульной инфекционной больнице Атырау на свет появилась двойня - мальчики весом 3240 гр и 3 450 гр. Состояние новорожденных стабильное, они находятся рядом с матерью. - Дети общим весом почти в 7 кг появились на свет у пациентки с вирусной пневмонией путем кесарева сечения. ПЦР-тесты на наличие коронавирусной инфекции
Дана Рахметова
Двойняшки появились на свет в модульной инфекционной больнице Атырау
Медики назвали мальчиков Мерей и Нурлан - в честь коллег, принимавших роды у беременной пациентки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.
В ЗКО 19-летняя девушка выбросила новорожденного в туалет
В ЗКО 19-летняя девушка выбросила новорожденного в туалет
Иллюстративное фото с сайта ru.sputnik.kg Сегодня, 21 апреля, в модульной инфекционной больнице Атырау на свет появилась двойня - мальчики весом 3240 гр и 3 450 гр. Состояние новорожденных стабильное, они находятся рядом с матерью. - Дети общим весом почти в 7 кг появились на свет у пациентки с вирусной пневмонией путем кесарева сечения. ПЦР-тесты на наличие коронавирусной инфекции показал у них отрицательный результат. Роженица получает лечение согласно протоколу, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области. Отметим, что медики, принимавшие роды у пациентки, между собой называют мальчиков Мерей и Нурлан. - Мерей - это хирург, проводивший операцию по кесареву сечению, Нурлан - акушер-гинеколог, сопровождавший пациентку во время беременности и родов, - уточнили в пресс-службе облздрава. Напомним, что за последние 10 дней в модульной больнице путем кесарева сечения на свет появились пятеро малышей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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