Двойняшки появились на свет в модульной инфекционной больнице Атырау

Медики назвали мальчиков Мерей и Нурлан - в честь коллег, принимавших роды у беременной пациентки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области. Иллюстративное фото с сайта ru.sputnik.kg Сегодня, 21 апреля, в модульной инфекционной больнице Атырау на свет появилась двойня - мальчики весом 3240 гр и 3 450 гр. Состояние новорожденных стабильное, они находятся рядом с матерью. - Дети общим весом почти в 7 кг появились на свет у пациентки с вирусной пневмонией путем кесарева сечения. ПЦР-тесты на наличие коронавирусной инфекции