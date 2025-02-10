Дворник акимата упал с дерева и получил серьезную травму в Атырауской области

В соцсетях распространилась информация о том, что дворник акимата Курмангазинского района упал с дерева и получил серьезные травмы. Инцидент произошел ещё 22 января 2025 года, однако известно об этом стало только сейчас. При этом мужчина якобы выполнял поручение руководства. Руководство района обвинили в том, что они не оказали дворнику и его семье материальную помощь.

Однако в сельском акимате заявили, что мужчина самостоятельно полез на дерево, чтобы обрезать ветки.

– Он был оперативно госпитализирован: сначала в районную больницу, затем переведен в Атыраускую областную больницу. Работодатель оказывает поддержку, включая юридическое сопровождение и материальную помощь в рамках законодательства. О происшествии уведомлены инспекция труда и правоохранительные органы, - сообщили в акимате.

В департаменте полиции Атырауской области подчеркнули, что районный отдел полиции возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда. Стражи порядка проводят следствие.

В пресс-службе управления здравоохранения лишь сообщили, что пациент поступил в областную больницу и получает необходимое лечение. Однако какие именно травмы он получил в ведомстве не уточнили, сославшись на врачебную тайну.