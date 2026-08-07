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Происшествия Социум

Двух казахстанцев наказали за распитие алкоголя в луже

За мелкое хулиганство оба мужчины получили арест.
Жулдызхан Хасангалиева
Двух казахстанцев наказали за распитие алкоголя в луже
Стопкадр с видео Polisia.kz

По данным Polisia.kz, сотрудники полиции во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором двое мужчин распивают алкоголь во дворе жилого комплекса, пинают воду в луже и намеренно разбрызгивают ее в сторону детей.

Личности нарушителей установлены. Ими оказались 37-летний Алексей Свиридов и 35-летний Владимир Логвин. Оба привлечены к ответственности за мелкое хулиганство. Суд назначил Алексею Свиридову 25 суток административного ареста, а Владимиру Логвину — 7 суток.

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В полиции подчеркнули, что подобное поведение в общественных местах недопустимо, а всем действиям, нарушающим общественный порядок и безопасность граждан, будет дана принципиальная правовая оценка.

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