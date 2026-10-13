Дымоход шёл через ванную: в ЗКО соседи судились из-за опасной печи в доме

Из-за чужой трубы в квартире жительницы Акжаикского района появился запах газа. Опасный конфликт удалось решить до начала отопительного сезона.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, жительница второго этажа двухэтажного дома обратилась в Акжайыкский районный суд с необычным иском. Женщина пожаловалась, что дымоход отопительного котла её соседа почему-то проходит прямо через её ванную комнату.

В феврале в помещении появился сильный запах газа, из-за чего пользоваться ванной стало невозможно. Понимая, что такое соседство создаёт реальную угрозу для жизни и безопасности всей семьи, сельчанка потребовала через суд обязать соседа демонтировать трубу.

В ходе судебных разбирательств и после консультаций со специалистами владелец котла признал, что нарушил правила безопасности. В итоге соседи заключили мировое соглашение: мужчина обязуется до начала нового отопительного сезона перенести котел в специально предусмотренное место и полностью демонтировать дымоход из чужой квартиры.

Суд утвердил соглашение сторон, вынеся определение, которое уже вступило в законную силу.