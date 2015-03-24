Дженнифер Лопес поразила поклонников шестиметровым платьем-экраном

В необычном интерактивном платье певица появилась на телешоу American Idol. Известная американская певица Дженнифер Лопес удивила поклонников своим нарядом, в котором она появилась на телешоу American Idol - шестиметровую юбку её белого платья аккуратно разложили по сцене и превратили в экран. Пока Дженнифер исполняла свою новую песню, на ее одежде проецировались различные изображения. Во время исполнения нового сингла Feel the Light, певице пришлось отказаться от энергичных движений, однако зрители все равно были в восторге от ее шоу: платье певицы то и дело меняло свой внешний вид, то как бу