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Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес поразила поклонников шестиметровым платьем-экраном

В необычном интерактивном платье певица появилась на телешоу American Idol. Известная американская певица Дженнифер Лопес удивила поклонников своим нарядом, в котором она появилась на телешоу American Idol - шестиметровую юбку её белого платья аккуратно разложили по сцене и превратили в экран. Пока Дженнифер исполняла свою новую песню, на ее одежде проецировались различные изображения. Во время исполнения нового сингла Feel the Light, певице пришлось отказаться от энергичных движений, однако зрители все равно были в восторге от ее шоу: платье певицы то и дело меняло свой внешний вид, то как бу
gorod
Дженнифер Лопес поразила поклонников шестиметровым платьем-экраном
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b80e6ae1_1
В необычном интерактивном платье певица появилась на телешоу American Idol. Известная американская певица Дженнифер Лопес удивила поклонников своим нарядом, в котором она появилась на телешоу American Idol - шестиметровую юбку её белого платья аккуратно разложили по сцене и превратили в экран. Пока Дженнифер исполняла свою новую песню, на ее одежде проецировались различные изображения. Во время исполнения нового сингла Feel the Light, певице пришлось отказаться от энергичных движений, однако зрители все равно были в восторге от ее шоу: платье певицы то и дело меняло свой внешний вид, то как будто исчезая, то сливаясь с изображениями электрических разрядов и звездного неба, проецируемых на сцену. По словам стилиста и дизайнера Мариэль Хенн, на изготовление платья ушло довольно много времени, однако в итоге все труды окупились. "В конце концов, мы все были в восторге от результата", – цитирует Хенн "Вести".
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 Источник: topnews.ru

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