Источник: topnews.ru Источник: topnews.ru Эпатажный российский актер и шоумен Никита Джигурда заявил в своем Twitter о намерении развестись с фигуристкой Мариной Анисиной. О разводе Джигурды и Анисиной стало известно от самого актёра "Радуйтесь недруги, мою Анисину запугал Гвендаль Пейзера (бывший партнер фиуристки — прим. ред.) и после возвращения из Америки она с нашими детьми не хочет возвращаться в Россию. Марина, напуганная войной в Украине, уехала к Пейзеру. Полиция предупредила меня об аресте", — написал Джигурда, добавив, что дети были вывезены из страны без его разрешения. При этом артист потребовал вернуть их на родину. Где именно находятся дети Никиты Джигурды и о каком аресте идет речь — не уточняется. Также актёр отметил, что решил подать на развод со спортсменкой, однако пока он не может рассказать всего, что узнал. Порталу Super.ru эпатажный актер пояснил содержание своих несколько сумбурных сообщений в Twitter. По словам Никиты Джигурды, он приехал во Францию, где в данный момент находятся его жена и дети. Однако бывший партнер Анисиной по фигурному катанию Гвендаль Пейзера, видимо, был не рад его визиту и вызвал правоохранителей. Источник: topnews.ru Источник: topnews.ru Актер пролил свет и на причины конфликта: "Я узнал такие вещи, которые делают нашу дальнейшую совместную жизнь невозможной, по крайней мере сейчас. Я подаю на развод. Марина плачет. Это невозможно рассказать в двух словах, это связано с контрактом, который заключил Гвендаль. Кабальный контракт, а Марина его подписала, не читая, полностью доверившись ему... Короче говоря, помните, Пушкин, Дантес и Натали? Я вот таким намеком рассказываю вам о нашей ситуации". Напомним, что Джигурда и Анисина поженились в 2008 году. Пара воспитывает двоих детей - сына Мика-Анжела-Криста и дочь Эву-Владу. Марина Анисина является чемпионкой мира 2000 года, а на Олимпиаде-2002 в Солт-Лэйк-Сити она в паре с французом Гвендалем Пейзера взяла "золото" в танцах на льду. Тогда же спортсменка завершила свою карьеру и стала участвовать в различных шоу. topnews.ru