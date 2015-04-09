Джохар Царнаев признан виновным по всем пунктам

Присяжные признали Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения в организации теракта на марафоне в Бостоне, сообщает телеканал Fox News. По 17 статьям ему грозит смертная казнь. ©AFP При оглашении вердикта присяжных 21-летний Джохар Царнаев был невозмутим. Он был признан виновным по всем 30 пунктам обвинения, в том числе в заговоре и использовании оружия массового уничтожения. На следующем этапе судебного разбирательства, дата которого пока не определена, присяжным предстоит решить, приговорить Джохара Царнаева к смертной казни или пожизненному заключению, как настаивает его защита.