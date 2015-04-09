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Джохар Царнаев признан виновным по всем пунктам

Присяжные признали Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения в организации теракта на марафоне в Бостоне, сообщает телеканал Fox News. По 17 статьям ему грозит смертная казнь. ©AFP При оглашении вердикта присяжных 21-летний Джохар Царнаев был невозмутим. Он был признан виновным по всем 30 пунктам обвинения, в том числе в заговоре и использовании оружия массового уничтожения. На следующем этапе судебного разбирательства, дата которого пока не определена, присяжным предстоит решить, приговорить Джохара Царнаева к смертной казни или пожизненному заключению, как настаивает его защита.
Marat
Джохар Царнаев признан виновным по всем пунктам
Присяжные признали Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения в организации теракта на марафоне в Бостоне, сообщает телеканал Fox News. По 17 статьям ему грозит смертная казнь.
©AFP
©AFP
 ©AFP При оглашении вердикта присяжных 21-летний Джохар Царнаев был невозмутим. Он был признан виновным по всем 30 пунктам обвинения, в том числе в заговоре и использовании оружия массового уничтожения. На следующем этапе судебного разбирательства, дата которого пока не определена, присяжным предстоит решить, приговорить Джохара Царнаева к смертной казни или пожизненному заключению, как настаивает его защита. Во время вступления адвокат Джохара Царнаева Джуди Кларк признала его вину, подчеркнув, что 19-летний Джохар попал под влияние своего 26-летнего радикального брата Тамерлана, который был застрелен полицией в ходе спецоперации вскоре после теракта. "Если бы не Тамерлан, этого (теракта - Прим. ред.) бы не случилось", - подчеркнула Кларк. Между тем, прокуроры настаивали, что братья были равноправными сообщниками. За две недели разбирательств суд заслушал показания 92 свидетелей теракта. Присяжным, в числе которых 7 женщин и 5 мужчин, для вынесения вердикта понадобилось 11,5 часов. Теракт в Бостоне в районе финиша знаменитого Бостонского марафона произошел в апреле 2013 года. В результате погибли три человека, более 260 получили ранения.

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