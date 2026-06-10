По итогам 2025 года область посетили 160 тысяч человек.

ЗКО готовится к туристическому сезону 2026 года. О том, чем регион планирует привлекать гостей, сколько на этом зарабатывает местный бизнес и какие локации станут "фишками" каждого района, на брифинге рассказал руководитель управления спорта и физической культуры ЗКО Бакдаулет Сабитов.

Прошлый год показал, что интерес к Приуралью растет. По итогам 2025 года область посетили 160 тысяч человек. Подавляющее большинство - это внутренние туристы (149 тысяч казахстанцев), но растет и поток иностранцев - в ЗКО побывали 11 тысяч зарубежных гостей.

Чтобы разместить всех желающих, в регионе работают 104 гостиницы и отеля (это более 2 500 готовых номеров). А организацией отдыха занимаются 6 туроператоров и 45 турагентств.

Куда чаще всего едут туристы?

На сегодняшний день в ЗКО разработано 24 маршрута. Самыми популярными остаются:

Исторические экскурсии в Букеевскую орду;

Экстремальные джип-туры в Чингирлауский район;

Поездки к горе Ешкитау и на "Самый малый водопад".

Власти уверяют: местный бизнес активно вкладывается в туризм, а государство за это помогает. Предпринимателям начали выплачивать субсидии за то, от чего напрямую зависит комфорт путешественников.

За чистые туалеты: В 2025 году семь бизнесменов получили в общей сложности 7 млн тенге субсидий просто за содержание санитарно-гигиенических узлов (СГУ). В первом квартале 2026 года одобрили еще две такие заявки.

На строительство: Двум предпринимателям одобрили 29 млн тенге на возведение туробъектов.

Придорожный сервис: Один из крупных грантов на 116 млн тенге ушел на строительство придорожной гостиницы. Кроме того, в начале этого года одобрена заявка ИП "Алим", который также строит новый отель.

Параллельно в регионе подтягивают и качество сервиса. В начале мая в Уральске провели курсы повышения квалификации для гидов - теперь по области будут водить экскурсии ещё 24 сертифицированных гида.

В этом году акиматы районов запускают проект "Один туристский объект". Идея проста: каждый район области выбрал свою главную, уникальную достопримечательность и продвигает её как визитную карточку.

Вот какой гид по районам ЗКО получился у чиновников:

Район Главная туристическая "фишка" Бөкейординский Историко-культурный музей-заповедник "Хан Ордасы" Теректинский Место захоронения знаменитой "Таксайской принцессы" Шынгырлауский Знаменитый водопад "Сарқырама" Каратобинский Загадочная пещера Куныскерея Таскалинский Живописная гора Ешкитау Район Бәйтерек Мемориальный музей М. А. Шолохова Акжаикский Туристический маршрут "Жұбан ізімен" Сырымский Мавзолей "Жұмағазы Хазірет" Казталовский Акпатерский историко-краеведческий музей Жангалинский Аутентичный поселок Мукыр

В управлении туризма рассчитывают, что благодаря развитию инфраструктуры и новым гидам, сезон-2026 побьет рекорды прошлых лет.