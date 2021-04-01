E-Katalog в Казахстане — возможность для интернет-магазинов увеличить прибыль

В Казахстане заработал сайт сравнения цен e-Katalog. Он позволяет покупателям ускорить процесс выбора и приобретения продукции, а интернет-магазинам — стать более узнаваемыми, следить за динамикой цен конкурентов и генерировать продажи. О выгодах сотрудничества — далее в материале. О сервисе E-Katalog Прайс-агрегатор e-Katalog — это масштабная онлайн-площадка, на которой собраны предложения разных интернет-магазинов. Сайт не выступает в роли продавца, а лишь демонстрирует все доступные предложения и перенаправляет покупателей на сайты ритейлеров. Разместив свои товары на https://kz.e-katalog.c