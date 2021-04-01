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E-Katalog в Казахстане — возможность для интернет-магазинов увеличить прибыль

В Казахстане заработал сайт сравнения цен e-Katalog. Он позволяет покупателям ускорить процесс выбора и приобретения продукции, а интернет-магазинам — стать более узнаваемыми, следить за динамикой цен конкурентов и генерировать продажи. О выгодах сотрудничества — далее в материале. О сервисе E-Katalog Прайс-агрегатор e-Katalog — это масштабная онлайн-площадка, на которой собраны предложения разных интернет-магазинов. Сайт не выступает в роли продавца, а лишь демонстрирует все доступные предложения и перенаправляет покупателей на сайты ритейлеров. Разместив свои товары на https://kz.e-katalog.c
Marat
E-Katalog в Казахстане — возможность для интернет-магазинов увеличить прибыль
В Казахстане заработал сайт сравнения цен e-Katalog. Он позволяет покупателям ускорить процесс выбора и приобретения продукции, а интернет-магазинам — стать более узнаваемыми, следить за динамикой цен конкурентов и генерировать продажи. О выгодах сотрудничества — далее в материале.
E-Katalog в Казахстане — возможность для интернет-магазинов увеличить прибыль
E-Katalog в Казахстане — возможность для интернет-магазинов увеличить прибыль
О сервисе E-Katalog Прайс-агрегатор e-Katalog — это масштабная онлайн-площадка, на которой собраны предложения разных интернет-магазинов. Сайт не выступает в роли продавца, а лишь демонстрирует все доступные предложения и перенаправляет покупателей на сайты ритейлеров. Разместив свои товары на https://kz.e-katalog.com/, продавцы могут рассчитывать на продажи, даже если интернет-магазин еще не имеет хороших позиций в выдаче. Это отличный способ конкурировать с крупными маркетплейсами, которые тратят огромные бюджеты на контекстную рекламу и раскрутку в социальных сетях. С прайс-агрегаторов в интернет-магазины переходят мотивированные пользователи, которые целенаправленно ищут товар и готовы его купить. Большое количество «горячих» лидов обещает больше покупок.   Как подключить интернет-магазин к e-Katalog? Нужно заполнить короткую форму-заявку или отправить письмо-запрос на подключение к системе. Рассмотрение заявки занимает до 3-х рабочих дней. После этого с продавцом связывается менеджер, чтобы уточнить детали сотрудничества. От продавца также потребуется загрузить прайс-лист.  

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